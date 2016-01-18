جنوب أفريقيا تعتذر عن خطأ الرئيس بعد 6 أسابيع

رئيس جنوب أفريقيا – جاكوب زوما

اضطرت الرئاسة في جنوب أفريقيا إلى إصدار تصحيح محرج لتدارك تصريح خاطئ قال فيه الرئيس جاكوب زوما الشهر الماضي إن أفريقيا "أكبر قارة" في العالم.

وخلال عشاء عمل في التاسع من ديسمبر كانون الأول وصف زوما -الذي لم يتلق تعليما نظاميا- أفريقيا بأنها كبيرة لدرجة أن "كل القارات مجتمعة تماثل حجم أفريقيا" ، فيما انتهز معارضو الرئيس هذه المقولة ليجادلوا بأن نقص التعليم يجعله غير مؤهل لقيادة اقتصاد متطور صاعد.

ولم يتضح السبب الذي دفع الرئاسة لإصدار التصحيح بعد تأخر دام نحو ستة أسابيع ، وجاء في البيان ما نصه أن "أفريقيا في الواقع هي ثاني أكبر قارة من حيث حجم السكان وأكبر قارة في هذا الصدد هي آسيا، يأسف الرئيس لهذا الخطأ."

وجاءت تصريحات زوما بشأن حجم أفريقيا قبل ساعات من إقالته لوزير المالية نلانالا نيني الذي يحظى باحترام واسع مما أحدث اضطرابات مالية دفعت الراند ( العملة المحلية) والسندات والأسهم للهبوط.