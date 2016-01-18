جعجع يعلن دعم ترشيح ميشال عون لرئاسة لبنان

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أن حزبه يدعم ترشيح خصمه ميشال عون لمنصب رئيس البلاد.

وقال جعجع في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن الخطوة تأتي في محاولة لإنهاء حالة الفراغ الرئاسي في لبنان مضيفا أن لبنان أصبح بحاجة لعملية إنقاذ غير اعتيادية، على حد قوله.

وأضاف جعجع:" بتنا قاب قوسين من الهاوية وبتنا بحاجة لعملية إنقاذ"، مضيفا :" ما عزز اقتناعنا بترشيح عون هو التطور الإيجابي في العلاقة بين الحزبين".

وعون من قادة تكتل الثامن من آذار / مارس الذي يضم حزب الله وحركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأضاف رئيس حزب القوات اللبنانية أن حزبه يعتبر إسرائيل دولة عدوة ويتمسك بحق العودة ورفض توطين الفلسطينيين، مشيرا إلى ضرورة التزام سياسة خارجية مستقلة بما يضمن مصلحة لبنان، والالتزام بوثيقة الوفاق الوطني.

وينظر إلى هذه الخطوة على أنها فراق بين عون وحلفائه السابقين في تكتل 14 آذار / مارس المناهض لسوريا وتحالف جديد مع عدوه السابق في الحرب الأهلية المدعوم من جانب حزب الله.

وسيعزز دعم جعجع حظوظ عون بالفوز بمنصب الرئاسة الشاغر منذ 20 شهرا، ولكنه لن يضمن فوزه بالمنصب، وما زال عون بحاجة الى تأييد كتل أخرى لضمان الدعم الضروري في البرلمان لترشحه.

وقد يكون من شأن خطوة جعجع تقويض المبادرة التي طرحها رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري لدعم ترشح سليمان فرنجية لمنصب الرئاسة، وكان جعجع وعون قد عارضا ترشح فرنجية.

يذكر أن رئيس الدولة اللبنانية يجب أن يكون من الطائفة المارونية.