تطبيق يمزج بين شبكة التواصل الاجتماعي والواقع الافتراضي

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تأمل شركة للبرمجيات في أن تنقل التواصل الاجتماعي إلى صناعة الواقع الافتراضي الآخذة في التوسع حتى تعود هذه الشراكة بفائدة كبيرة للمستخدمين.

وتعمل شركة (ستارشيب) البريطانية للبرمجيات على نقل شبكة التواصل الاجتماعي إلى الواقع الافتراضي من خلال تطبيق على الهواتف الذكية.

وأطلقت الشركة على التطبيق الجديد اسم (في تايم) ويصور هذا الفيديو ما يمكن أن يحدث خلال مؤتمر هاتفي بين الأصدقاء.

ويمكن لأربعة مستخدمين المشاركة في "اللقاء" في آن واحد من خلال تطبيق (في تايم) الذي يقدم واقعا افتراضيا ثلاثي الأبعاد من خلال سماعات للرأس متصلة بهواتفهم.