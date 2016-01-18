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تأهل الفيلم الفلسطيني "السلام عليكِ يا مريم" للأوسكار

18/1/2016

تأهل الفيلم الروائي الفلسطيني "السلام عليك يا مريم AVE MARIA" للمخرج باسل خليل للمنافسة على جائزة (أوسكار) لقائمة أفضل فيلم روائي قصير والتي ستضم 5 أفلام فقط، ليشارك في حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 28 فبراير/شباط 201 والذي يذاع على الهواء مباشرة على قناة ABC الأمريكية.

ويعتبر وصول الفيلم إنجازًا كبيرًا للسينما العربية والفلسطينية خاصّة، وهو أول ترشيحات جائزة أوسكار للمخرج باسل خليل والمنتج اريك دوبون، بحسب ما أعلنته أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بالسينما الأمريكية.

وحصد الفيلم منذ عرضه الأول في مسابقة الأفلام القصيرة ضمن مهرجان كان السينمائي في مايو/أيار 2015 العديد من الجوائز، حيث فاز بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان غرونوبل للأفلام القصيرة في فرنسا، والذي يعتبر أقدم المهرجانات الفرنسية المخصصة للأفلام القصيرة.

كما حصل الفيلم على تنويه خاص من مهرجان بالم سبرينغز للأفلام القصيرة وشارك في أكثر من 50 مهرجاناً سينمائياً في أستراليا، فرنسا، إيطاليا، تايوان، كوريا الجنوبية، المكسيك، الولايات المتحدة الأميركية، السويد، اليونان والمملكة المتحدة.

يحكي الفيلم ومدته 14 دقيقة قصة 5 راهبات يعشن في دير منعزل بالضفة الغربية بنمط حياة صامت وبشكل روتيني للغاية، ثم يختل هذا النظام عندما تتعرض عائلة من المستوطنين الإسرائيليين لحادث خارج أسوار الدير في بداية يوم السبت الذي يمتنع فيه اليهود عن استخدام الأدوات التكنولوجية مثل الهواتف، وسط راهبات نذرن أنفسهن للصمت، مما يدفعهن لإيجاد حل غير تقليدي.

والفيلم من بطولة ماريا زريق، هدى الإمام، شادي سرور، روث فرحي ومايا كورين ورنين بشارات- اسكندر وماريا دي بينا. وقد شارك باسل خليل في تأليف الفيلم بالتعاون مع دانيل يانيز، وهو من إنتاج شركة "إنكونيتو فيلمز" الباريسية، وبدعم من صندوق مؤسسة روبرت بوش ستيف تونغ الألمانية.

 

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