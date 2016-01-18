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بعد حظر استمر 3 سنوات ، باكستان تسمح بتصفح يوتيوب

18/1/2016

باكستان ترفع حظرا على يوتيوب استمر 3 سنوات

قالت باكستان (الاثنين) إنها ألغت حظرا امتد لثلاث سنوات على موقع يوتيوب ، بعد أن أطلق "غوغل" نسخة محلية تتيح للحكومة محو المواد التي تراها مسيئة.

وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الباكستانية في بيان إنها وفق النسخة الجديدة من يوتيوب سيكون بوسع سلطة الاتصالات طلب الوصول إلى المادة المسيئة وحجبها.

وقالت الوزارة إنه بناء على توصية سلطة الاتصالات الباكستانية فقد سمحت حكومة باكستان لمستخدمي الإنترنت بتصفح النسخة المحلية التي أطلقت مؤخرا من يوتيوب. 

وحجبت باكستان الآلاف من صفحات الإنترنت التي اعتبرتها غير مرغوب فيها خلال السنوات القليلة الماضية لكن نشطاء يقولون إن الحكومة أحيانا تحجب مواقع بهدف  تقييد الحريات.

كانت باكستان قد حظرت تصفح يوتيوب في سبتمبر أيلول 2012 بعد تحميل فيلم (براءة المسلمين) المناهض للإسلام على الموقع، مما أثار احتجاجات عنيفة في المدن الكبرى في الدولة ذات الأغلبية المسلمة التي يعيش بها نحو 190 مليون شخص.

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