بتروجيت يتخطى "المقاصة" وإنبي يهزم "المحلة" بدوري مصر

فاز بتروجيت على مضيفه مصر المقاصة بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على استاد الفيوم، ضمن منافسات الأسبوع الخامسة عشر من بطول الدوري المصري لكرة القدم.

أحرز هدف اللقاء الوحيد لبتروجيت لاعبه أحمد جعفر من ضربة ثابتة على حدود منطقة الجزاء ليسكنها على يمين حارس المقاصة في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.

هذا الفوز رفع رصيد بتروجيت إلى 22 نقطة ليحتل بها المركز السادس لجدول ترتيب الدوري الممتاز ، بينما بقي المقاصة عند النقطة 27 في المركز الثاني للبطولة.

وعلى ملعب بترو سبورت انتهت مباراة إنبي وغزل المحلة، بفوز الفريق البترولي بثلاثية نظيفة دون رد ليزيد من مصاعب "الفلاحين" خلال مشوارهم بالدوري.

تقدم إنبي بالهدف الأول في الدقيقة 32 عن طريق لاعبه أحمد شرويدة ، ليضيف بعدها وائل فراج الهدف الثاني في الدقيقة 81 ، بينما أحرز صلاح عاشور الهدف الثالث بالدقيقة 88 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة رفع إنبي رصيده من النقاط إلى 20 نقطة محتلا بها المركز الثامن، بينما ظل رصيد غزل المحلة عند النقطة 5 في المركز الأخير.

الصورة : قناة النيل للرياضة