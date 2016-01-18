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بان غي مون يدعو لتنفيذ اتفاق باريس عن "التغير المناخي"

18/1/2016

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون،  إن الاعتماد على الطاقة المستدامة السبيل لمواجهة التغير المناخي، مشيرًا إلى أن التوظيف والتعليم وتوفير الغذاء يعد من الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة.

وأضاف بان غي مون، خلال مؤتمر التنمية المستدامة بأبو ظبي، اليوم، أن هذا المؤتمر فرصة لتنفيذ اتفاق باريس بشأن التغير المناخي.

وأوضح أن الاعتماد على الطاقة المستدامة هو السبيل لمواجهة التغير المناخى، مؤكدا أن التنمية المستدامة تساعد فى إنقاذ حياة مليون شخص.

ودعا  الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقليل الانبعاثات والتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص فى الاستثمار فى مشروعات صديقة للبيئة، مشيرا إلى أهمية الطاقة النظيفة، قائلا "الطاقة النظيفة يجب أن تكون للجميع للحد من التلوث وحماية حياة الأشخاص حول العالم".

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