بالصور.. بريطاني ينجب طفلاً كل أسبوع !

البريطاني سيمون واتسون

هذا البريطاني يصبح أباً لطفل واحد على الأقل كل أسبوع! ولديه ذُرية أكثر من 800 طفل حول العالم! الرجل لم يتزوج سوى مرتين فكيف حدث ذلك؟!

صار البريطاني سيمون واتسون (41 عاماً) أباً بيولوجياً لأكثر من 800 مولود حول العالم حيث يقوم ببساطة ببيع حيواناته المنوية عبر "فيسبوك" مقابل 50 جنيهاً إسترلينياً!

وبحسب صحف "ديلي ميل"، "ميرور"، "الإندبندنت"، "التيليغراف"، "مترو" و"إكسبريس" البريطانية، فإن الرجل يتبرع بحيواناته المنوية على مدار 16 عاماً، ويدعي امتلاكه مئات الأطفال بمعدل واحد كل أسبوع.

ويسعى "سيمون" إلى تحقيق رقم قياسي لا يمكن تحطيمه بالوصول إلى ألف طفل، مؤكداً أن عائلته وأصدقائه على معرفة تامة بما يفعله منذ وقت طويل، كما أن موضوع بيع الحيوانات المنوية ليس سراً يخفيه.

لكن تبرعات سيمون لا تندرج ضمن اللوائح التي وضعتها هيئة الإنسان والخصوبة وعلم الأجنة، الذي يحكم البنوك المرخصة للحيوانات المنوية، لكن وجد قبولاً على منتجه من قبل رجال الأعمال.

كما أضاف أن أصدقاء أبنائه يحبذون الفكرة، وأبناؤه أنفسهم لا يمانعون قيامه بذلك، معترفا أن زوجته الثانية على علم بالأمر؛ لكنه ليس متأكداً إن كانت تفضله أم لا، ولدى سيمون شابين في التاسعة عشرة والسابعة عشرة من زواجه الأول، وطفلة في العاشرة من عمرها من زوجته الثانية.

التبرع بالمني يتم بشكل أساسي لأغراض الإخصاب، فهو مخصص في الغالب لنساء يحتجن إلى حيوانات منوية ليس من أزواجهن لأسباب طبية أو لنساء لا أزواج لديهن، وهناك نساء أنجبن توائم باستخدام منيه.

خلال هذه العملية، يتبرع الرجل بمنيه الذي يتم حفظه في بنك الحيوانات المنوية، كما يحصل مقابل ذلك على دفعة، كما تخضع لفحوصات تمهيدية من أجل منع نقل الأمراض، قبل استخدامها.