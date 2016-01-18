النفط يهبط إلى أدنى مستوى منذ 2003 بعد رفع العقوبات عن إيران

أحد حقول النفط (أرشيف)

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2003 في بداية التعامل اليوم الاثنين في الوقت الذي استعدت فيه السوق لقفزة في صادرات إيران بعد رفع العقوبات عنها في مطلع الأسبوع .

وهبط سعر خام برنت الدولي إلى 27.67 دولار للبرميل في ساعة مبكرة من صباح الاثنين وهو أدنى مستوى له منذ 2003 قبل ارتفاعه إلى 28.25 دولار بحلول الساعة 0103 بتوقيت غرينتش، وهو مازال منخفضا أكثر من اثنين في المئة عن سعر تسويته يوم الجمعة.

وهبط سعر الخام الأمريكي 58 سنتا إلى 28.84 دولار للبرميل بعد وصوله في وقت سابق من الجلسة إلى 28.36 دولار وهو أدنى مستوى له منذ 2003.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم السبت قالت إن إيران نفذت التزاماتها بتقليص برنامجها النووي، وألغت الولايات المتحدة على الفور العقوبات التي قلصت صادرات إيران من النفط.

وقال نائب وزير النفط الإيراني يوم الأحد إن إيران مستعدة لزيادة صادراتها من النفط الخام 500 ألف برميل يوميا.