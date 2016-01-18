البث الحي
منوعات

النفط يهبط إلى أدنى مستوى منذ 2003 بعد رفع العقوبات عن إيران

18/1/2016

أحد حقول النفط (أرشيف)
 

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2003 في بداية التعامل اليوم الاثنين في الوقت الذي استعدت فيه السوق لقفزة في صادرات إيران بعد رفع العقوبات عنها في مطلع الأسبوع .

وهبط سعر خام برنت الدولي إلى 27.67 دولار للبرميل في ساعة مبكرة من صباح الاثنين وهو أدنى مستوى له منذ 2003 قبل ارتفاعه إلى 28.25 دولار بحلول الساعة 0103 بتوقيت غرينتش، وهو مازال منخفضا أكثر من اثنين في المئة عن سعر تسويته يوم الجمعة.

وهبط سعر الخام الأمريكي 58 سنتا إلى 28.84 دولار للبرميل بعد وصوله في وقت سابق من الجلسة إلى 28.36 دولار وهو أدنى مستوى له منذ 2003.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم السبت قالت إن إيران نفذت التزاماتها بتقليص برنامجها النووي، وألغت الولايات المتحدة على الفور العقوبات التي قلصت صادرات إيران من النفط.

وقال نائب وزير النفط الإيراني يوم الأحد إن إيران مستعدة لزيادة صادراتها من النفط الخام 500 ألف برميل يوميا.

 

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)