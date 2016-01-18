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الاتحاد الدولي يعتمد بطولة فلسطين للتايكواندو كبطولة رسمية

18/1/2016

تلقى الاتحاد الفلسطيني للتايكوندو مطلع العام الحالي دفعة معنوية كبيرة باعتماد الاتحاد الدولي بطولة فلسطين المفتوحة للتايكوندو كبطولة مصنفه رسميه في شهر يوليو من كل عام.

يأتي هذا الإنجاز في ظل تطلعات اتحاد التايكوندو الفلسطيني بالمشاركة في أولمبياد  ريو دي جانيرو بالبرازيل صيف العام الحالي من خلال اللاعب "مالك أبو الرب" الذي يعتبر من خيرة الأبطال في فلسطين والعالم العربي.

ويبقى أمام اللاعب أبو الرب أربع بطولات عربية ودولية في الإمارات العربية المتحدة وتركيا والفلبين خلال الأشهر المقبلة من أجل تجميع النقاط المطلوبة لضمان المشاركة في الدورة الأولمبية بصفة رسمية وليس كضيف شرف.

يذكر أن اللاعب مالك أبو الرب طالب التجارة في جامعة القدس  ويواجه عقبات حيث يعمل على سيارة والده أوقات المساء لمساعدته في أعباء الحياة اليومية وتوفير مصاريف الجامعة.

 

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