استطلاع: 85% من العرب يرفضون التدخل الإيراني في المنطقة

أعلن مركز الجزيرة للدراسات نتائج استطلاع رأي قام به حول العلاقات العربية الإيرانية، وشمل 860 شخصا أُجريت معهم مقابلات تليفونية ضمن عيِّناتٍ ممثِّلة للنخبة العربية في 21 دولة عربية خلال الفترة 30 سبتمبر/أيلول إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وقالت الدكتورة فاطمة الصمادي، الباحثة بمركز الجزيرة للدراسات والمتخصصة في الشأن الإيراني، خلال مؤتمر صحفي لعرض نتائج الاستطلاع، إن غالبية النخبة العربية ترى أن العلاقات العربية الإيرانية تتجه لمزيد من السوء في المستقبل، كما تصدر الخوف من هيمنة إيران على المنطقة قائمة مخاوف النخبة العربية من طهران. حيث رفض أكثر من 85% التدخل الإيراني في سوريا واليمن والعراق.

وفيما يتعلق بسياسات إيران في المنطقة، أوضح الاستطلاع أن أغلبية النخبة العربية ترى أن موقف إيران من الثورات العربية كان سلبيا، كما أن إيران تستغل النخبة القضية الفلسطينية لدعم نفوذها في المنطقة.

ويعتقد 90% من العينة أن العلاقات العربية الإيرانية أسوأ مما ينبغي أن تكون، فيما توقع 48% منهم أن العلاقات السياسية الإيرانية ستكون أسوأ خلال السنوات الخمس المقبلة. ويرى 23% أن إيران تمثل تهديدا للعرب بعد إسرائيل في الترتيب وقبل الولايات المتحدة.

وأرجع 89% من عينة الاستطلاع سبب توتر العلاقات العربية الإيرانية إلى رجال الدين في إيران، بالإضافة إلى 37% رأوا أن إيران تدخلت لإفشال الثورات العربية، وهو ما ساهم في أن يكون 82% من العينة تعتقد أن صورة إيران لدى العرب أصبحت أسوأ بعد الثورات العربية، وقال 58% إن إيران غير جادة في بناء علاقات جيدة مع العالم العربي. ومع ذلك فإن 75% يؤيدون دعم التبادل الثقافي لتحسين العلاقات العربية الإيرانية.

ويُعد الاستطلاع هو الأول من نوعه الذي يتناول العلاقات العربية-الإيرانية والموقف من الدور الإيراني في المنطقة العربية وتوجهات النخبة العربية نحوها، وتشكِّل نتائجه مادة غنية للدراسين والباحثين وصُنَّاع القرار.

