إقالة مسؤول تونسي بعد وفاة شاب في مظاهرة احتجاجية

رئيس الحكومة الحبيب الصيد _ أرشيف

أقيل الاثنين مسؤول رسمي في ولاية القصرين بوسط غرب تونس إثر وفاة شاب عاطل عن العمل كان يعترض على شطب اسمه من قائمة توظيف في القطاع العام.

وقالت رئاسة الوزراء في بيان إن "رئيس الوزراء الحبيب الصيد قرر إقالة المعتمد الأول لولاية القصرين".

وأضافت رئاسة الوزراء أن الصيد "أذن للجهات المختصة بالقيام بتحقيق معمق حول ملابسات ضبط تلك القائمة ليتم في ضوء ذلك اتخاذ التدابير اللازمة".

وجاء القرار إثر وفاة الشاب رضا اليحياوي العاطل عن العمل والبالغ من العمر 28 عاما جراء صعقة كهربائية السبت بعدما تسلق عمود كهرباء خلال تظاهرة احتجاجا على تغيير في قائمة توظيف داخل وزارة التربية، وفق ما أوضح سهيل عيدودي المسؤول في اتحاد اصحاب الشهادات العليا.

وأفاد مصدر في معتمدية القصرين أن سبعة أسماء بينها اسم اليحياوي شطبت من اللائحة التي كانت تضم 79 أسما.

وتظاهر الاثنين ما بين 150 ومئتي شخص في جادة الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة بدعوة من اتحاد أصحاب الشهادات العليا والاتحاد العام للطلبة في تونس.

وطالب المتظاهرون السلطات بمزيد من التحرك للتصدي لمشكلة البطالة لدى الشبان وخصوصا في المناطق الداخلية التي انطلقت منها شرارة الثورة ضد نظام زين العابدين بن علي في 2011.

وتواجه تونس صعوبات كبيرة في إحياء اقتصادها منذ الثورة، وتطال البطالة نحو 15 في المئة من السكان لكن هذا العدد يتجاوز ثلاثين في المئة لدى حملة الشهادات.