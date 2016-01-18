إحالة أحمد موسى "لتأديبية" نقابة الصحفيين المصرية

إحالة الصحفي أحمد موسى لتأديبية نقابة الصحفيين المصرية

قررت لجنة التحقيق النقابية المشكلة من نقابة الصحفيين المصرية إحالة الصحفي احمد موسى إلى هيئة التأديب الابتدائية، وذلك في واقعة قيامه بنشر صور فاضحة للمخرج خالد يوسف أثناء تقديمه لأحد البرامج على فضائية مصرية.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد قرر بالإجماع اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق أحمد موسى في ديسمبر الماضي ، بعد الشكاوى المقدمة من المخرج خالد يوسف، ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية ورئيس اتحاد الفنانين العرب والدكتور محمد العدل ممثلا عن جبهة الإبداع ، واكثر من 57 صحفيا من أعضاء النقابة بشأن مخالفة الصحفي أحمد موسي لميثاق الشرف الصحفي وانتهاكه للمهنة وحرمة الحياة الخاصة ، والتشهير بالمواطنين وتكرار تعديه على مؤسسة النقابة.

وقالت اللجنة في مذكرة إنه بعرض الأمر على مجلس نقابة الصحفيين قرر إحالة الواقعة إلى اللجنة السابقة الذكر، بموجب قراره رقم 86 لسنة 2015 المؤرخ 19 ديسمبر 2015 وبناء عليه وردت الأوراق إلى اللجنة، وباشرت تحقيقاتها على النحو المبين بمحاضر جلساتها.

كان المخرج المصري خالد يوسف أعلن رفضه الاعتذار الذي قدمه له الصحفي أحمد موسى بعد نشره صور مخلة نسبها إليه ، وقال خالد يوسف إن أي اعتذار من موسى مرفوض وأنه مستمر في مقاضاته، وبرر ذلك بأن الإهانة التي وجهت له ليس لشخصه فقط ولكن للوسط الفني كله – بحسب وصفه .