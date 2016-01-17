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535 انتهاكاً إسرائيلياً بحق صحفيي فلسطين بـ2015

17/1/2016

أوضح التقرير الـسـنـوي للانـتـهـاكـات ضــد حرية الإعــلام في فلسطين 2015 الصادر عن مركز الدوحة لحرية الإعلام فرع غزة (الأحد)، أن عام 2015 كان الأكثـر فظاعـة فـي الانتهاكات ضـد الصحفيين الفلسطينيين خاصة مع الهبّة الفلسطينية.

وأشار التقرير إلى 255 صحفياً تعرضوا للاعتداء خلال المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2015، وأن 535 انتهاكاً من جانب الاحتلال والمستوطنين بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وأضاف أن هناك 111 انتهاكـاً مـن جانب الأجهزة الأمنية فـي الضفـة وغزة ضـد الصحفيين خلال عام 2015، وطالب التقرير الأجـهـزة الأمنية في غـزة والضفة بـعـدم اسـتـعـداء الصحفيين.

كما دعا التقرير إلى تشكيل شبكـة عربيـة فلسطينية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية بحـق الصحفيين، ودان التقرير جميع الاعـتـداءات الإسرائيلية الـمـتـكـررة بـحـق الـصـحـفـيـيـن الفلسطينييـن.

وقام مـركـز الدوحـة لحريـة الإعلام فرع غزة بتكريم السفير ورئيس اللجنة القطرية لإعمار القطاع محمد العمادي، كما قام بتكريم عدد من الصحفيين الذين أصيبوا خلال تغطيتهم لـلـمـواجـهـات الـتـي جـرت مـع الهبة الفلسطينية الأخيرة.

من جهته، قال راجي الصوراني، رئيس المجلس الفلسطيني لحقوق الإنسان "لاحـظـنـا مستوى جديـدا مـن التدهور يمـس الصحافة والصحفيين خلال الأشهر الأخيرة في غزة والضفة.

وأضاف: "لــن تـنـجــح مساعي تقييد حــريــة الــصــحــافــة والمنع ليس حـلاً، كما أن الكلمة والرأي أمر يوجع الاحتلال، وليس جديداً عـلـى الاحـتـلال الإسـرائيلـي قمـع واغتيال الصحفييـن".

وقال عدنان أبوحسنة، المستشار الإعلامي لوكالة أونروا، إن "الأكـثـر إيـلامـاً عـلـينـا هـو اعتقال الصحفيين من قبل أجهزة الأمـن فـي غزة والضفـة".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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