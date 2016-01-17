20 حالة إصابة بأنفلونزا الطيور و الخنازير بالعريش

عمليات فحص الطيور المصابة " العريش"

قال الدكتور طارق خاطر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن إجمالي الحالات المرضية والمشتبه بإصابتها بالأنفلونزا المستجدة على مستوى المحافظة بلغ 20 حالة، توفيت منهم حالتان، وتم علاج 5 حالات والباقي تحت العلاج .

وتشمل الأنفلونزا المستجدة كلا من أنفلونزا الطيورH1N1، وأنفلونزا الخنازير H5N1، وكورونا.

وقال خاطر في تصريحات صحفية اليوم الأحد أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط إن هناك 13 حالة في مستشفى العريش العام، و7 حالات في مستشفى بئر العبد المركزي ، وتم أخذ عينة من جميع الحالات وإرسالها إلى المعامل المركزية بالقاهرة لتحليلها، وصلت منها 3 نتائج إيجابية و9 سلبية ، بينما خرجت 5 حالات بعد الشفاء والباقي في انتظار نتائج التحليلات، وجميع الحالات المتبقية تحت العلاج وحالتها مستقرة .

وأشار الدكتور طارق خاطر إلى وفاة حالتين في مستشفى العريش العام بعد حجزهما منهما حالة أكدت نتيجة التحليل إيجابية إصابتها بمرض الأنفلونزا الموسميةA/ H1N1،والأخرى سبق حجزها للاشتباه، إلا أنها توفيت نتيجة لإصابتها بالتهاب رئوي حاد، وجاءت نتيجة التحليل عقب وفاتها سلبية وأنها خالية من المرض .