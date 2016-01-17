واشنطن تفرض عقوبات جديدة على طهران

الرئيس الأمريكي أوباما

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 11 شركة وشخصا لتقديمهم دعما لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وقررت إدارة البيت الأبيض في اللحظة الأخيرة تأجيل فرض تقييدات "محدودة ودقيقة" ضد إيران لمعاقبتها على قيامها مؤخرا بتجربة صاروخ بالستي قادر على حمل عبوة نووية، وفق وكالة رويترز.

وأتخذ هذا القرار بناءً على تعليمات الرئيس باراك أوباما بعد مشاوراته مع وزير خارجيته جون كيري الذي تلقى تحذيرا من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف من أن العقوبات الجديدة قد تقوض صفقة تبادل السجناء.

ويتوقع أن تفرض واشنطن هذه العقوبات في وقت قريب، بعد إفراج طهران عن 5 سجناء أمريكيين من بينهم مراسل "واشنطن بوست" جيسون رضائيان، حسبما أفادت رويترز نقلا عن ممثلي الإدارة الأمريكية.

وأعادت الوكالة إلى الأذهان أن واشنطن على وشك إلغاء عقوبات أخرى سبق أن فرضتها ضد طهران بسبب برنامجها النووي، وهو موضوع بحثه وزيرا الخارجية الأمريكي والإيراني في العاصمة النمساوية فيينا أمس السبت.