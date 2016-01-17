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ناصر العطية "وصيفاً" لرالي داكار 2016

17/1/2016

حقق النجم القطري ناصر العطية حامل اللقب عامي 2011 و2015، وصافة الترتيب العام للنسخة الثامنة والثلاثين من رالي داكار 2016 الدولي، بعدما احتل المركز الثالث في المرحلة رقم "11" والأخيرة التي أقيمت في الأرجنتين، أمس السبت.

حل القطري ناصر العطية ثانياً في الترتيب العام في رالي داكار، الذي توج بلقبه الفرنسي ستيفان بيترهانسل الذي حقق أمس لقبه الثاني عشر في رالي داكار.

وأعرب العطية عن فرحته الغامرة بالفوز الذي وصفه بـ"الصعب جداً"، متمنياً الفوز بالمركز الأول في العام المقبل.

وقال : "الحمد لله جداً أنا سعيد بالفوز وأتمنى التوفيق وأن أشارك في الأولمبياد في ريو".

وأكد "العطية" أن دولة قطر تهتم جداً بالرياضة، مشيراً إلى حبه الشديد للرالي والرماية.

 

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