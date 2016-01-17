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مسيرة لمصريين بنيويورك لإحياء ذكرى ثورة يناير

17/1/2016

نظم أبناء الجالية المصرية في نيويورك  بالولايات المتحدة مسيرة بالسيارات جابت شوارع المدينة كبداية لفعاليات إحياء الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

وازدانت السيارات بعلم مصر وشارات رابعة، وحمل المتظاهرون عليها لافتات منددة بقمع النظام للمعارضين، والتنديد بحملات الاعتقال الواسعة، وصوراً للرئيس عبدالفتاح السيسي مكتوب عليها "السفاح".

وردد أبناء الجالية المصرية في هتافات باللغة الإنجليزية مثل: "يسقط يسقط حكم العسكر .. مصر دولة مش معسكر" و"السيسي قاتل".

وأكد المشاركون في المسيرة أن هذه أول فاعلية لإحياء ذكرى ثورة يناير، وأنه سيعقبها عدة فعاليات أخرى تتكثف بالاقتراب من 25 يناير.، وعبروا عن مساندتهم للثوار الحقيقيين الأحرار، وأنهم سوف يدعمون أي حراك في مصر ضد النظام، على حد وصفهم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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