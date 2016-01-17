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لاعب برشلونة الإسباني يقترب من اللعب بالدوري المصري

16/1/2016

كشف محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة عن اقتراب النادي من ضم المهاجم الكاميروني المخضرم صامويل إيتو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال فرج عامر خلال تصريحات صحفية لأحد المواقع الرياضية المصرية "اتفقنا مع إيتو على الانضمام لسموحة، لمدة موسم ونصف". وتابع "وكيل أعماله اشترط وضع بند يتيح له الرحيل بعد 6 أشهر".

وأضاف رئيس نادي سموحة : "الصفقة لن تكلف خزائن النادي قرشا، وسنمولها من مصادر خارجية".

وأوضح عامر "قطعنا شوطا كبيرا في المفاوضات، ومن الممكن وصول إيتو إلى الإسكندرية خلال أيام".

ويلعب إيتو صاحب الـ34 عاما حاليا في صفوف أنطاليا سبور التركي، بعقد يمتد لموسمين ونصف مقبلين.

ولعب إيتو لبرشلونة الإسباني وإنتر ميلان وتشيلسي، ولعب أيضا لإيفرتون وسامبدوريا قبل الانتقال لأنطاليا سبور في الصيف الماضي.

وكان فرج عامر قد كشف في تصريحات سابقة عن أن سموحة سيضم مهاجما إفريقيا يعرفه الجميع على مستوى العالم.

 

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