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كندا تعلن مقتل 6 من مواطنيها في هجوم بوركينافاسو

17/1/2016

قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو إن ستة كنديين قُتلوا لدى اقتحام مسلحين فندقا في واغادوغو، عاصمة بوركينافاسو، يوم أول من أمس الجمعة، وهو الهجوم الذي تبناه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وأوقع 28 قتيلاً وعشرات الجرحى.

وقال ترودو في بيان صحفي:  "عرضنا المساعدة على سلطات بوركينافاسو في تحقيقها في هذه الجريمة الفظيعة"، على حد وصفه.

ولم تحدد الحكومة الكندية الاتحادية هويات الكنديين الستة؛ ولكن حكومة إقليم كيبيك أكدت أن الستة الذين قتلوا ينحدرون من الإقليم الناطق بالفرنسية.

ودان رئيس وزراء كيبيك فيليب كويا الهجمات في بيان نُشر السبت، وقال كويا: "لا شيء يمكن أن يفسر مثل هذه الأعمال التي وصفها بالجبانة وغير المبررة؛ هذه الأعمال البغيضة تذكرنا بأننا لا يمكن أن نقبل بحلول وسط بشأن قيمنا المتعلقة بالحرية والديمقراطية والتسامح".

وقال مصدر حكومي طلب عدم نشر اسمه إن من بين الكنديين الستة الذين قتلوا في الهجوم عاملون في هيئة إغاثة.

وكانت قوات الأمن في بوركينافاسو قد استعادت الفندق أمس السبت بعد يوم من سيطرة مقاتلين من كتيبة "المرابطون" المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عليه، في هجوم أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 28 قتيلا من 18 دولة على الأقل.

 

 

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