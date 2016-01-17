قائمة العقوبات الأمريكية التي ألغيت على إيران

ألغت الولايات المتحدة عقوباتها المتصلة بالبرنامج النووي بحق إيران إثر دخول الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الكبرى حيز التنفيذ؛ لكن ذلك لا يشمل الإجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن ضد طهران المتهمة باعتبارها "دولة داعمة للإرهاب" وبإدارة برنامج صاروخي بالستي.

وفيما يلي العقوبات التي ألغيت من التشريع الأمريكي والتي من شأنها أن تنعش الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من العقوبات التي فرضت عليه من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة.

خمسون مليار دولار

سيترجم رفع العقوبات الأمريكية المرتبطة بالبرنامج النووي إلى أموال طائلة؛ حيث ستحصل إيران على عشرات مليارات الدولارات من العائدات النفطية الراجعة إليها المجمدة حاليا في البنوك الأجنبية، وقدر مسؤولون أمريكيون أن المبلغ يصل إلى خمسين مليار دولار بعد تسديد طهران ديونها وفواتير أخرى.

طائرات وكافيار

غير أن رفع العقوبات لا يعني أنه سيصبح بإمكان الشركات الأمريكية أن تمارس بحرية التجارة مع إيران؛ لكن ثلاثة قطاعات ستفتح أمام الأمريكيين حيث سيصبح بإمكان الشركات بيع طائرات تجارية، وقطع غيار للأسطول الإيراني المتقادم شرط عدم استخدامها في النقل العسكري أو أي نشاط محظور بموجب الاتفاق النووي.

كما يمكن للشركات الأمريكية التي مقرها في الخارج الاتجار مع إيران، وسيكون بإمكان المنتجين الإيرانيين التصدير إلى الولايات المتحدة سواء تعلق الأمر بالسجاد أو بأغذية على غرار الكافيار أو الفستق.

400 شخص وهيئة

وفي الإجمال فإن واشنطن شطبت من لوائحها السوداء 400 اسم لأشخاص ماديين أو اعتباريين (أفراد وشركات وكيانات) كانوا متهمين بانتهاك القانون الأمريكي بشأن العقوبات المرتبطة ببرنامج إيران النووي.

عقوبات ثانوية

وهي من الأوجه غير المعروفة للعقوبات الأمريكية لأنها تطال أجانب أي غير أمريكيين ممنوعين من التعامل مع الإيرانيين. وهذه العقوبات التي تعرف بأنها "ثانوية" ألغيت في القطاعات التالية: قطاع البنوك والمالية بما في ذلك المعاملات مع البنك المركزي الإيراني، وقطاع التامين، وقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات، وقطاع النقل البحري والموانئ وتجارة الذهب وباقي المعادن الثمينة، وقطاعات الألمنيوم والمعدن والفحم الحجري شرط ألا يتعلق الأمر ببحوث في المجال النووي المحظورة بموجب اتفاق فيينا.

ردود الفعل

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد إن الاتفاق النووي مع القوى العالمية يمثل "صفحة ذهبية" في تاريخ إيران" وذلك بعد يوم واحد من رفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل امتثالها لاتفاق للحد من طموحاتها النووية .

وقال روحاني، في كلمة أمام البرلمان خلال تقديمه لمسودة ميزانية السنة المالية الإيرانية المقبلة، إن الاتفاق "نقطة تحول " بالنسبة لاقتصاد إيران.، ووصفه بأنه "نصر مجيد".

في المقابل، قال كل من الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأحد إن الاتفاق النووي الموقع مع إيران دخل حيز التنفيذ، وإن العقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي قد رفعت.

وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة النمساوية فيينا مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، إن الولايات المتحدة والاتحاد قررا رفع العقوبات المفروضة على إيران.

وجاء القرار الأوربي الأمريكي بعدما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السبت، أن إيران أتمت الخطوات المطلوبة في إطار الاتفاق النووي.

وأضافت موغيريني أن إيران أوفت بالتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة المبرمة صيف العام الماضي، معتبرة أن الاتفاق تاريخي ومنصف للجميع، وسيسهم في تحسين السلم والأمن والاستقرار في الإقليم والعالم.

وأشارت إلى أن القوى الغربية ستستمر في الإشراف على التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق النووي عبر اللجنة المشتركة المكونة من الترويكا وإيران، كما ستواصل الوكالة الذرية عملياتها للرصد والتحقق من التزام طهران باتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، وأيضا تطبيق البروتوكول الإضافي.

وأصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما قرارا تنفيذيا رفع بموجبه العقوبات التي كانت مفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي. وفي رسالة وجهها إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس، اعتبر أوباما أن تطبيق إيران الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاق النووي يمثل تحولا جذريا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنه وقع على رفع مجموعة من العقوبات الأمريكية على إيران، وتخص أنشطة المصارف والشحن والتأمين. وذكرت وزارة الخزينة أنها ستسمح لفروع الشركات الأمريكية في الخارج بالتعامل مع إيران في إطار عملية تخفيف العقوبات.

وأدت العقوبات التي فرض معظمها في السنوات الخمس الأخيرة إلى عزل إيران عن النظام المالي العالمي، وتقليص صادرات إيران النفطية بقرابة النصف، وفرض صعوبات اقتصادية شديدة على الإيرانيين.

واعتبر كيري، في مؤتمر صحفي بفيينا، أن إيران انتقلت من الوعود إلى التنفيذ فيما يخص التزاماتها الدولية بملفها النووي، وأضاف أنها نفذت خطوات كبيرة بشأن برنامجها النووي، ومنها تفكيك ثلثي أجهزة الطرد المركزي والتخلص من مخزون اليورانيوم المخصب ووقف العمل بمفاعل أراك.

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن الكثيرين شككوا في تنفيذ إيران للإجراءات المطلوبة منها لإزالة المخاوف بشأن برنامجها النووي، غير أنه نبه إلى أن بلاده ستظل حذرة في مسار تنفيذ الاتفاق لضمان عدم عودة طهران إلى برنامجها لإنتاج أسلحة نووية.