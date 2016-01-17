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"صدى الصمت" تحصد الجائزة الكبرى بالمسرح العربي

17/1/2016

أحداث صدى الصمت تدور حول فكرة الاغتراب عن الأوطان

فازت المسرحية الكويتية (صدى الصمت) بجائزة سلطان بن محمد القاسمي في مهرجان المسرح العربي في دورته الثامنة والتي اختتمت أعمالها مساء السبت في الكويت من بين ثمانية عروض عربية شاركت في المهرجان من مصر وتونس والمغرب والجزائر والعراق والإمارات.

مسرحية (صدى الصمت) لفرقة المسرح الكويتي من إخراج فيصل العميري وبطولة سماح وعبد الله التركماني وتدور أحداث المسرحية حول فكرة الاغتراب عن الأوطان بسبب الحروب وما تخلفه المآسي بسبب فقد الأبناء في الحروب وهى لفرقة المسرح الكويتي.

وقال الفنان محمد المنصور لرويترز "لابد من توجيه الشكر والعرفان للشيخ سلطان القاسمي على اللفتة الكريمة بتكريم كوكبة من فناني المسرح الكويتي.

وهذا التكريم جاء نتيجة العطاء الكبير للذين حملوا رسالة المسرح وكانوا أمناء مع أنفسهم في إيصال رسالة التنوير للأجيال الجديدة من المسرحيين الشباب ويذهب الفنان ويبقى المسرح."

كما تم تكريم 20 فنانا ومسرحيا كويتيا منهم عبد الحسين عبد الرضا وسعاد عبد الله ومريم الصالح وإبراهيم الصلال ومحمد المنصور وفؤاد الشطي وعواطف البدر وعبد العزيز السريع وغيرهم.

 

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