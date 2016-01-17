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شاهد: نقل 16 مشتبها بالإنتماء لتنظيم الدولة لمستشفى باسطنبول

17/1/2016

نقل 16 يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة،احتجزوا في أعقاب التفجير الانتحاري بإسطنبول، إلى المستشفى اليوم الأحد (17 يناير) لإجراء فحوصات طبية .

على صعيد آخر قالت مصادر أمنية اليوم الأحد إن ضابط شرطة وجنديا تركيين قتلا برصاص قناص كما قتل مسلحان كرديان في حوادث منفصلة في أكبر مدينة بجنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية.
 
وأضافت المصادر أن شرطيين آخرين أصيبا بشظايا قنبلة بدائية الصنع خلال عمليات في منطقة سور بمدينة ديار بكر. وأوضحت أن الجندي قتل بالرصاص اليوم الأحد لكن ضابط الشرطة أصيب أمس السبت وتوفي في اليوم التالي متأثرا بجروحه.
 
 
وتخضع منطقة سور لحظر تجول على مدار الساعة منذ بداية ديسمبر كانون الأول في حين تحاول قوات الأمن إخراج مقاتلي حزب العمال الكردستاني من المدن.

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