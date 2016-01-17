شاهد : متحف للحفريات بمصر عن التغير المناخي

افتُتح في مصر مؤخرا أول متحف للحفريات وتغير المناخ بمحمية وادي الحيتان في محافظة الفيوم.



يضم المتحف -الذي أُقيم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي والحكومة الإيطالية- أكبر أحفورتين سليمتين لهيكلين عظميين لحوتي باسيلوسورس وكثيرا من الحفريات الأخرى الخاصة بكائنات منقرضة حاليا.



وتقع محمية وادي الحيتان على بعد بضعة مئات الكيلومترات جنوب غربي القاهرة واكتُشفت في أوائل القرن العشرين. واستخدم كثيرون تلك المنطقة على مر السنين لدراسة تطور الحيتان من ثدييات تعيش على الأرض الى مخلوقات تعيش في البحر.



وسُجلت المنطقة في قائمة مواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) في عام 2005 بسبب وفرة الحفريات الخاصة بعشرات الحيوانات البحرية التي يعود تاريخها إلى نحو 40 مليون سنة مضت عندما كان الوادي جزءا من بحر.