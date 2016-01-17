شاهد.. صور "سيلفي" أودت بأصحابها إلى السجن

أمريكي حكم عليه بالسجن أكثر من 15 عاماً بسبب صورة سيلفي

أفرد موقع بيزنس إنسايدر الأمريكي الإلكتروني تقريراً يضم قائمة بـ 10 أشخاص أودت صورهم بطريقة "سيلفي" على شبكات التواصل الاجتماعي إلى زجهم داخل السجون، على خلفية سجن أربعيني أكثر من 15 عاماً بتهمة حيازة سلاح ناري رفع سيلفي على فيسبوك حاملاً مسدساً فوق رأسه، بحكم محكمة أمريكية.

وستعرض فيما يلي قائمة الأشخاص الذين تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليهم بفضل صورهم "سيلفي" على شبكات التواصل الاجتماعي:

1 – صورة سيلفي لفتاتين متخفيتين وراء قناع، قبل سرقتهما مطعماً في السويد، وتمكنت الشرطة من تتبعهما وإلقاء القبض عليهما في منزل والدة إحداهما.

2- فتاة اقتحمت ملعب بيسبول خلال دوري عالمي للعبة عام 2013، والتقطت صورة سيلفي نشرتها على فاين، بينما يمنعها الحراس ويخرجونها خارج الملعب.

3 – رجل في ميلان سرق جهاز آي باد والتقط صورة سيلفي به بعد سرقته، ولسوء حظه حُفظت الصورة تلقائياً على الحوسبة السحابية "آي كلاود" الخاصة بصاحب الجهاز، الذي أبلغ الشرطة، فتمكنت من القبض على السارق.

4 – شاب (21 عاماً) رفع صورة سيلفي حاملاً بندقية على فيسبوك، أثيرت الشكوك حوله بسرقة بنك في متشيغان، وتمكن المحققون من مطابقة صورته مع صورة المجرم في كاميرا الأمن في البنك، وتبين أنه السارق وألقي القبض عليه.

5- سرق هاتفاً ذكياً من شخص أثناء تواجده في الكنيسة في جنوب كاليفورنيا وبفضل صورة سيلفي التقطها السارق بهاتف صاحبه، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه.

6- رفعت الشرطة صورة شاب سرق هاتف "آي فون" على شبكات التواصل الاجتماعي، وسألت المستخدمين عما إذا تمكن أحدهم من التعرف على السارق، وبالفعل تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المراهق البالغ من العمر 19 عاماً.

7- مراهق عمره 16 عاماً استطاع أن يغافل حارس الأمن متسللاً داخل مركز التجارة العالمي، صاعداً إلى قمته والتقاط صورة سيلفي من أعلى المبنى، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه وتم تسريح حارس الأمن آنذاك.

8 مراهقان ألقي القبض عليهما بعدما التقطا صورة سيلفي بهاتف آي فون سرقاه من صاحبه وسرقة ما معه من أموال، ورفعت الصورة تلقائياً على حساب صاحب الهاتف على "آي كلاود".

9 أيضاً قصة أخرى لسرقة آي فون من صاحبه وما يمتلكه من أموال تحت تهديد السلاح، والتقاط صورة سيلفي رفعت تلقائياً على آي كلاود وتمكنت الشرطة من تعقبه وإلقاء القبض عليه.

10 – بريطاني التقط صورة سيلفي أثناء سرقة منزل زوجين، والصورة مأخوذة بهاتف أحد الزوجين، وعن طريق الخطأ أرسلت صورته سيلفي عن طريق تطبيق دردشة إلى بعض من معارف وأصدقاء صاحب الهاتف المسجلة على الهاتف، وتمكن أحد أصدقاء صاحب الهاتف المسروق من الاتصال بالشرطة التي تمكنت من إلقاء القبض على السارق.