شاهد .. أرسنال يفرط في الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي

اكتفى أرسنال بالتعادل صفر- صفر مع مضيفه ستوك سيتي وفرط بفرصة الانفراد بالصدارة ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

وتمكن أرسنال من العودة بنقطة بعدما أفلت من الهزيمة أمام ستوك سيتي الذي كان بإمكانه الخروج فائزا لولا تألق حارس المدفعجية بيتر تشيك.

بهذه النتيجة تقاسم أرسنال وليستر سيتي الصدارة برصيد 44 نقطة لكل منهما ، ليأتي بعدهما مانشستر سيتي بنقطة واحدة ( 43 نقطة ) بعد فوزه الكبير أمس السبت على كريستال بالاس (4-صفر).

فيما حقق مانشستر يونايتد فوزا صعبا على غريمه الأزلي ليفربول 1- صفر اليوم الأحد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "انفيلد"

يدين يونايتد بفوزه الثاني فقط في المراحل التسع الاخيرة إلى واين روني الذي سجل هدف المباراة خلافا لمجريات اللعب لأن ليفربول كان الطرف الأفضل خلال المباراة .

ورفع يونايتد بفوزه التاسع هذا الموسم رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد فريق كلوب عند 31 نقطة في المركز التاسع.