شاهد:سوريون في ألمانيا ينددون بالتحرش بالنساء في كولونيا

بعد أسبوعين من التحرش الجماعي بالنساء أثناء احتفالات رأس السنة الجديدة خرجت مظاهرة "سوريون ضد العنف" إلى شوارع كولونيا أمس السبت (16 يناير) للتنديد بهذه التصرفات.



حمل المتظاهرون السوريون أمام الكاتدرائية التي وقعت عندها حوادث التحرش لافتات كُتب عليها "سوريون ضد التمييز على أساس الجنس" أو "نحن نحترم القيم الألمانية".





وقام بعض الرجال وأنصار مبادرة للاجئين في كولونيا بتوزيع ورود على النساء في الساحة.وقالت واحدة منهن تدعى يانا جاربي إن المظاهرة مؤشر جيد.





أضافت "ربما يساعد هذا في وقف التعميم من قبل الشعب الألماني حيث يعتقد الناس أن كل السوريين يتعدون على النساء. وأعتقد أن هذا شئ جيد".





وقال امرأة أخرى تدعى يولا فيرتز إن من الخطأ التسرع في استخلاص الاستنتاجات.





وأضافت "على سبيل المثال مثلما حدث في بورنهايم بين كولونيا وبون حيث لم يعد يسمح للاجئين بعد الآن بدخول حمام السباحة العام.. وهذا أمر غير مستساغ .. ينبغي النظر إلى الشخص.. وهذا ما يقوله البعض هنا "انظروا لي أولا قبل أن تحكموا علي".