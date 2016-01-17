سكايب : مكالمات فيديو جماعية عبر الأجهزة المحمولة

احتفالا بمرور 10 سنوات على إطلاق خدمة مكالمات الفيديو المجانية أعلنت مجموعة مايكروسوفت الأمريكية التي تمتلك تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب" عن توفير خاصية مكالمات الفيديو الجماعية للأجهزة المحمولة التي تعمل بنظم التشغيل أندرويد وآي.أو.إس وويندوز 10.

كان سكايب قد أطلق خاصية مكالمة الفيديو الجماعية المجانية لأجهزة الكمبيوتر الشخصي التي تعمل بنظامي ويندوز وماك إلى جانب جهاز ألعاب الفيديو إكس بوكس وان، والآن أصبحت هذه الخاصية متاحة لمستخدمي الأجهزة المحمولة من الهواتف الذكية أو الكمبيوتر اللوحي التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد إلى جانب أجهزة آيفون وآي باد التي تنتجها آبل الأمريكية العملاقة وتعمل بنظام التشغيل آي.أو.إكس وكذلك الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 .

ونقل موقع "بي سي ماجازين" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن جورديب بال نائب رئيس مايكروسوفت قوله إن هذه الخدمة "مجانية تماما وفي أي مكان".

وحتى الآن يحتاج المستخدم إلى ضرورة تسجيل حساب على سكايب حتى يتمكن من اختبار الخاصية الجديدة حيث يقوم بإدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص به واسم المستخدم على سكايب والدولة الموجود فيها حيث يستقبل الجهاز المحمول الخاص به رسالة بريد إلكتروني من سكايب.

وسيستقبل كل مستخدمي سكايب هذه الرسالة خلال الأسابيع المقبلة لبدء الاستفادة من الخاصية الجديدة.

وخلال الشهور القليلة الماضية أضاف برنامج سكايب خاصية الترجمة الفورية للمحادثات الهاتفية والمحادثة التحريرية لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز. كما أضاف مرشحات جديدة وأتاح لمستخدمي أجهزة أندرويد تخزين رسائل الفيديو وحسن خاصية تعدد المهام لمستخدمي أجهزة آي.أو.إس.

كما أضاف خاصية جديدة تتيح لمستخدميه دعوة أي شخص للانضمام إلى محادثة عبر سكايب من خلال رابط فريد يتم إرساله إليه عبر البريد الإلكتروني أو موقع تواصل اجتماعي وخدمات التراسل دون الحاجة إلى أن يكون لدى هذا الشخص المدعو حساب على سكايب.