روحاني: انتصارنا اليوم تاريخي

الرئيس الإيراني / حسن روحاني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الاتفاق النووي ثمرة تضافر جهود كافة أبناء الشعب الإيراني على مدى سنوات طوال.

وأضاف روحاني في كلمة له اليوم بمناسبة رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن بلاده، أن البرنامج النووي كان يستخدم بشكل سيء من جانب بعض الدول للضغط على إيران لكن هذا الاتفاق سيكون بداية لعلاقات علمية وتجارية واقتصادية جديدة.

وأكد روحاني أن برنامج إيران النووي لا يشكل أي تهديد لأي أحد وإنما وسيلة علمية رائدة، على حد وصفه.

وتابع :" التجار الإيرانيون يمكنهم من اليوم العمل بحرية تامة في كل مكان بالعالم ومن اليوم ستعود إلينا كافة الأموال الإيرانية المجمدة في المصارف الأجنبية وانتصارنا اليوم تاريخي بعدما اتضح للعالم أن لدينا قدرة دبلوماسية فائقة النجاح وكل ما حققناه لم يكن ليحدث لولا الوحدة الوطنية بين الشعب وكافة مؤسسات الدولة".

وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده تخطط لتحقيق معدل نمو اقتصادي 5 في المائة هذا العام مقارنة بنحو 3 في المائة العام الماضي، كما تعول على القطاع الخاص من أجل زيادة الاستثمارات وجلب التقنية والانتشار العالمي.

وأكد روحاني أن بلاده تريد أن تكون لها علاقات جيدة مع دول الجوار.