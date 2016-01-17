البث الحي
منوعات

روحاني: انتصارنا اليوم تاريخي

17/1/2016

الرئيس الإيراني / حسن روحاني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الاتفاق النووي ثمرة تضافر جهود كافة أبناء الشعب الإيراني على مدى سنوات طوال.

وأضاف روحاني في كلمة له اليوم بمناسبة رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن بلاده، أن البرنامج النووي كان يستخدم بشكل سيء من جانب بعض الدول للضغط على إيران لكن هذا الاتفاق سيكون بداية لعلاقات علمية وتجارية واقتصادية جديدة.

وأكد روحاني أن برنامج إيران النووي لا يشكل أي تهديد لأي أحد وإنما وسيلة علمية رائدة، على حد وصفه.

وتابع :" التجار الإيرانيون يمكنهم من اليوم العمل بحرية تامة في كل مكان بالعالم ومن اليوم ستعود إلينا كافة الأموال الإيرانية المجمدة في المصارف الأجنبية وانتصارنا اليوم تاريخي بعدما اتضح للعالم أن لدينا قدرة دبلوماسية فائقة النجاح وكل ما حققناه لم يكن ليحدث لولا الوحدة الوطنية بين الشعب وكافة مؤسسات الدولة".

وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده تخطط لتحقيق معدل نمو اقتصادي 5 في المائة هذا العام مقارنة بنحو 3 في المائة العام الماضي، كما تعول على القطاع الخاص من أجل زيادة الاستثمارات وجلب التقنية والانتشار العالمي.

وأكد روحاني أن بلاده تريد أن تكون لها علاقات جيدة مع   دول الجوار.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)