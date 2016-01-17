رحل المطرب فتصدر ألبومه الجديد قائمة المبيعات ببريطانيا

المطرب الراحل ديفيد بوي

تصدر ألبوم (blackstar) وهو آخر ألبومات المغني البريطاني الراحل ديفيد بوي، وصدر قبل يومين من وفاته متأثرا بالسرطان مطلع الأسبوع الماضي قائمة أكثر الألبومات مبيعا في بريطانيا، إذ اشترى المعجبون أو شغلوا أغانيه أكثر من نصف مليون مرة.

وقالت شركة القوائم الرسمية إنه بحصول ثلاثة من ألبومات بوي على مراكز ضمن العشرين مركزا الأولى للألبومات الموسيقية في بريطانيا يكون بوي هيمن على أول قائمة للألبومات الموسيقية في البلاد منذ وفاته عن 69 عاما يوم الأحد الماضي.

وأصبح ألبوم (blackstar) يوم الجمعة، عاشر ألبوم لبوي يتصدر قائمة الألبومات الموسيقية، ووصف توني فيسكونتيس منتج أعمال بوي ذلك بهدية وداع لمعجبيه الذين تدفق الآلاف منهم على نصب تذكاري شيد للمغني في مسقط رأسه بلندن.

وجاء ألبوم (إيف آي كان دريم) الذي يضم مجموعة من أغاني مغني الروك الراحل إلفيس بريسلي في المركز الثاني تليه أديل في المركز الثالث بألبومها (25).