"رايد ألونج 2" يطيح بحرب النجوم من الشباك

بعد تصدر شباك التذاكر لأربعة أسابيع, تراجعت آخر نسخة من فيلم حرب النجوم الذي أنتجته شركة ديزني عن المركز الأول ليحل محله الجزء الثاني من فيلم "رايد ألونج2" من إنتاج شركة يونيفرسال وهو فيلم كوميدي حقق 34 مليون دولار بعد عرضه في 3175 دار عرض

و 39.5 مليون دولار خلال عطلة استمرت أربعة أيام بمناسبة عيد مارتن لوثر كينج.

تدور أحداث فيلم "رايد ألونج2″، حول مغامرات شاب مقبل على الزواج ويدعى "بن" يرافق شقيق زوجته المستقبلية "جيمس" إلى ميامي، ليلقوا القبض على تاجر مخدرات.

وقد أنفقت شركة يونيفرسال 40 مليون دولار لتعيد الجمع بين الممثلين أيس كيوب وكيفن هارت في الجزء الثاني من فيلم "رايد ألونج 2".

وتراجع فيلم حرب النجوم للمركز الثالث محققا 25.1 مليون دولار خلال الأيام الثلاثة وقرابة 30 مليون دولار خلال عطلة الأيام الأربعة. وحقق الفيلم 851 مليون دولار في الولايات المتحدة و 1.86 مليار دولار على مستوى العالم.

وتعززت مكانة فيلم (ذا ريفينانت) بعد العدد الكبير من تشريحات الأوسكار التي نالها يوم الخميس والتي بلغت 12 ترشيحا بينها أفضل فيلم وأفضل ممثل لليوناردو دي كابريو وأفضل ممثل مساعد لتوم هاردي. وحقق الفيلم إيرادات بلغت 29.5 مليون دولار خلال ثلاثة أيام.