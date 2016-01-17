تونسيون يؤدون صلاة الاستسقاء بسبب طول انحباس المطر

تونسيون يؤدون صلاة الاستسقاء

أدى آلاف التونسيين، اليوم الأحد، صلاة الاستسقاء بمختلف المدن والمحافظات التونسية، بعد طول انحباس المطر في البلاد.

ففي العاصمة تونس، اجتمع المئات داخل مقر بلدية القصبة المحاذية لقصر الحكومة، بمدينة تونس العتيقة لأداء صلاة الاستسقاء.

وقال وزير الشؤون الدينية، محمد خليل، في تصريح عقب الصلاة، "معلوم لدى الجميع أنه كلما طال انحباس المطر، لجأ المسلمون إلى المولى سبحانه وتعالى، داعين وطالبين الغيث".

وتابع، "لجأنا إلى المولى سبحانه وتعالى، الذي وهبنا الحياة، نحن بحاجة إلى الماء، ونطلب من الله أن يسقينا، الأمر الذي يتطلب منا الاستقامة، والاستغفار، والإقلاع عن الذنوب والمعاصي".

وأضاف خليل، "البعض يرى في هذا شعوذة، أو سلوكًا غير عادي، ونحن نقول لهم إننا نقتدي بالرسول فيما فعل، وفيما ثبت لدينا أنه فعله، ومع ذلك نحن نعذر جهلهم، فالعلوم الشرعية مجال شاسع، يتطلب التمرس بها".

وبحسب أرقام نشرتها وزارة الفلاحة (الزراعة)، مؤخرًا وصل النقص في معدل الأمطار بين فترة أيلول/ سبتمبر، وديسمبر/كانون الأول 2015، إلى 18% في كامل تراب الجمهورية، وهي فترة نثر البذور في تونس.