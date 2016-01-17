تراجع أسعار النفط يهوي بالبورصات العربية

البورصات العربية شهدت حالة هبوط حاد

تسبب تراجع أسعار النفط مجدداً في مزيد من الهبوط لمؤشرات البورصات العربية، والتي شهدت جميعها هبوطا حادا في مستهل تداولات جلسة اليوم الأحد.

وهبط مؤشر السوق السعودي 6.7% ، وانخفض مؤشر البورصة المصرية الرئيسي بنسبة 5.22% ، كما تراجع سوق دبي المالي 5 %، وانخفض سوق أبو ظبى 4.3% ، كما هبط مؤشر بورصة قطر 5.6 %، وتراجع مؤشر بورصة الكويت 3 %.

وقال محللون إن إعلان إيران عن اقتراب دخولها لسوق النفط، أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن احتمال مزيد من التراجع لأسعاره خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن إعلان الاتحاد الأوروبي تمديد الفترة المؤقتة لرفع العقوبات عن إيران، وكانت أسعار النفط قد اقتربت من 28 دولار للبرميل.