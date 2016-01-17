بالفيديو.. واشنطن تعلن رفع عقوباتها عن إيران

قال قال وزير الخارجية الأمريكي " جون كيري" إن الجهود الدبلوماسية نجحت في التوصل لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني وإن طهران أنهت جميع عمليات التخصيب وأغلقت مفاعل اراك.

وأكد كيري خلال مؤتمر صحفي عقده بفيينا، أن الولايات المتحدة سترفع فورا العقوبات عن إيران مشيرا إلى أن طهران قامت بخطوات كبيرة من أجل الوصول إلى هذه اللحظة والاتفاق لم يكن ليتحقق لولا التزامها .

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنه وقع على مجموعة من وثائق الخارجية الأمريكية الخاصة برقع العقوبات عن إيران، كما أكد أن وكالة الطاقة الذرية تأكدت من التزام إيران بإنهاء كافة أنشطتها النووية.