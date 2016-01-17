بالفيديو.. شهيد برصاص الاحتلال جنوب نابلس

استشهد الشاب وسام قصراوي (21 عاماً) من قرية مسيلة جنوب شرق جنين برصاص قوات الاحتلال، السبت، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن جنوب نابلس الواقعة شمال القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت وابلاً كثيفاً من الرصاص نحو شابٍ فلسطيني على حاجز حوارة جنوب نابلس، مما أدى إلى إصابته بصورة بالغة أدت إلى استشهاده.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال تركت الشاب ينزف بعد إصابته ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، فيما أغلقت قوات الاحتلال حاجز حوارة ومنعت الاقتراب من المنطقة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" ، على موقعها الإلكتروني، إن جنود الاحتلال أطلقوا النار على شاب فلسطيني، زاعمة محاولة الشاب تنفيذ عملية طعن بالقرب من الحاجز العسكري.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن الشاب الفلسطيني استشهد متأثرًا بجراحه التي أصيب بها، مشيرة إلى إغلاق الجيش الإسرائيلي لحاجز حوارة بكلا الاتجاهين.

وفي السياق ذاته، أكد شهود عيان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيران أسلحتها بكثافة تجاه شاب فلسطيني، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن لجنود بالقرب من بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال نقلت جثمان الشاب الفلسطيني، "عقب وضعه بكيس أسود"، إلى جهة غير معلومة.