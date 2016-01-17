بالفيديو.. "بحر" يطالب الدول العربية بدعم جيش غزة

طالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، الحكومة المصرية بأن تدعم القضية الفلسطينية، وأن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وأبناء قطاع غزة، وأن تفتح معبر رفح على الدوام، داعياً كل الدول العربية بدعم الجيش في غزة لا التآمر عليه.

وتساءل، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة ضباط تابعين لقوى الأمن الداخلي بغزة (الأحد)، "لماذا يستمـر حصار غزة ولماذا يستمر إغلاق معبر رفح ولماذا التحكم والتلاعب في مصير شعب بأكمله؟".

وأكد "بحر" أن انتفاضة القدس مستمرة رغم الحصار والـمـؤامـرات وأن الفلسطينيين مـاضـون بـإذن الله حتى التحرير.. والانتفاضة مستمرة وأنها سوف "تكنس" هذا الاحتلال الصهيوني عن أرض فلسطين مقدساتها وأن الثقة بالله عالية".

وتابع: "قوة جيشنا وأجهزتنا ليسـت لنـا فقـط وإنما لجميع الدول العربية، وعلى الاحتلال الإسرائيلي أن يرحل، وسنتحرك من أجل تحرير أرضنـا ومقدساتنا رغماً عن إرادة الاحتلال وما انتفاضة القدس إلا البداية".

ووجه النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، رسالة للجهاز الأمني للسلطة الفلسطينية قائلاً: "كفاكم تنسيقا أمنياً مع إسرائيل التي تحتل أرضكـم وتنكـل بأبنائكم"، وتابع: " أقـول لـمـن يتآمـر ضدنـا وضـد أبناء شـعـبـنـا "إن الله يـدافـع عــن الذين آمـنـوا".