بالصور .. مناظر بديعة جراء تجمد الشلالات بتركيا

أدى انخفاض درجات الحرارة إلى تجمد شلالات المرادية بمدينة "وان" شرقي تركيا. وأضفى تجمد الشلالات منظرا خلابا في المنطقة.



وواجهت تركيا الشهر الحالي موجة برد قاسية، وأدّى هطول الثلج بكثافة إلى جانب العواصف الثلجية إلى إغلاق عدد من الطرق وانقطاع السّبل ببعض السّكان، خاصة غربي تركيا، وعمّ الثّلج على معظم أنحاء البلاد في حين تشهد الأجزاء الأخرى أمطاراً كثيفة.

وسبق أن أغلقت الثلوج طريقًا رئيسيًا يصل بين إسطنبول و إزمير غربي تركيا منذ يوم 30 ديسمبر/كانون الأول، وحتى 1 يناير/كانون الثاني، ممّا أدّى إلى عرقلة عبور المسافرين في تلك الفترة. كما كان لتراكم الثّلوج أثرًا على الحيوانات.