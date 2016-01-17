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النعيمي: استقرار سوق النفط يتطلب بعض الوقت

17/1/2016

على النعيمي/ وزير البترول السعودي

قال وزير البترول السعودي علي النعيمي اليوم الأحد إن استعادة الاستقرار بسوق النفط العالمية سيستغرق "بعض الوقت" لكنه مازال متفائلا بالمستقبل.

وقال الوزير في كلمة ألقاها خلال مؤتمر في الرياض حضره الرئيس المكسيكي ووزير طاقته إن سوق النفط شهدت خلال تاريخها الطويل فترات من عدم الاستقرار والتقلبات الحادة للأسعار والدورات الاقتصادية النفطية.

وأضاف أن الوقت الراهن أحد هذه الفترات وأن قوى السوق والتعاون بين الدول المنتجة دائما ما يؤديان إلى استعادة الاستقرار الذي قد يستغرق بعض الوقت.

وقال النعيمي إنه متفائل بالمستقبل والعودة لاستقرار أسواق النفط العالمية وتحسن الأسعار والتعاون بين كبرى الدول المنتجة.

تأتي تصريحات النعيمي في الوقت الذي تستعد فيه إيران عضو منظمة أوبك لرفع صادراتها النفطية بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها أمس السبت.

وهبط سعر خام برنت إلى 28.94 دولار للبرميل يوم الجمعة للمرة الأولى في 12 عاما وسط توقعات بارتفاع معدل صادرات الخام الإيرانية.

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