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الملكة رانيا ترد على إساءة شارلي إبدو للطفل الغريق إيلان

16/1/2016

كاريكاتير رسمته الملكة رانيا

ردت الملكة رانيا، زوجة عاهل الأردن على كاريكاتير غير إنساني  نشرته مجلة شارلي إبدو المثيرة للجدل عن الطفل السوري الغريق آلان كردي بنشرها كاريكاتير مضاد يتناول قصة الطفل آلان الذي أبكت صوره العالم حينما تم العثور عليه ميتا عند أحد الشواطيء التركية أثناء محاولة أسرته الهجرة إلى اليونان.

وتساءلت المكلة رانيا في الكاريكاتير الذي كان من أفكارها ونفذه فنان الكاريكاتير الأردني أسامة حجاج ونشرته على حسابيها الرسميين بمواقع التواصل الاجتماعي  "تويتر" و"فيسبوك"، "ماذا كان سيصبح إيلان في المستقبل لو بقي على قيد الحياة؟".

وأجابت " بالقول "كان من الممكن أن يصبح إيلان طبيباً أو معلماً أو أباً حنوناً".

وكانت  مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية قد رسمت كاريكاتير يتناول الطفل السوري آلان كردي،.

وطرحت  سؤالا حول المستقبل المحتمل أمام آلان لو لم يغرق ووصل إلى ألمانيا.

وألمحت المجلة إلى أنه ربما لو عاش الأن لكان قد  تورط في سلسلة الاعتداءات الجنسية التي وقعت في ألمانيا عشية رأس السنة الجديدة، وأُلقي باللوم في غالبيتها على مهاجرين.

وقد أصاب كاريكاتير شارلي إبدو عن آلان الكثيرين بالغضب والامتعاض والاشمئزاز

وسبق للفاتيكان أن وصف تلك المجلة الفرنسية بأنها علمانية مخادعة .

 

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