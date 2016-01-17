السيسي يبحث مع مدير المخابرات الأمريكية مكافحة "الإرهاب"

بحث عبد الفتاح السيسي اليوم الاحد مع جون برينان مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في منطقة الشرق الأوسط وتسوية أزمات المنطقة.



وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن "برينان أشاد بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، منوهاً إلى أهمية مواصلة تعزيزها والبناء عليها في كافة المجالات، ومن بينها المجال الأمني، أخذاً في الاعتبار كون مصر ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط" على حد وصفه .



وأكد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية على أن مصر تعد شريكاً مُهماً لبلاده، ليس فقط على الصعيد الثنائي، ولكن أيضاً على مستوى المنطقة وكذلك على الصعيد الدولي، ومن ثم فإن الولايات المتحدة مهتمة بالتعرف على تطورات الرؤية المصرية إزاء التعاون في عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة "الإرهاب" ومواجهة التنظيمات" الإرهابية والمتطرفة "في منطقة الشرق الأوسط، وكذا تسوية أزمات المنطقة على حد قوله.