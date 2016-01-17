الجيش اليمني: سنمنع الحوثيين من إقامة موانئ بمحافظة شبوة

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني اليمني العميد "سمير الحاج" أن المليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح لجأت إلى فتح موانئ وممرات صغيرة بعيدة عن التحالف العربي الذي يحكم قبضته عن الموانئ الرئيسية في البلاد.

وأضاف المتحدث خلال مداخلة هاتفية على "الجزيرة مباشر" أن هدف مليشيا الحوثي من تلك الممرات والموانئ الصغيرة هو تهريب السلاح والأموال لداخل اليمن لإعادة إنتاج الحرب والمعارك.

وأشار الحاج إلى أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على أتم الاستعداد لمواجهة مليشيا الحوثي والعمل على منع إنشاء تللك الموانئ، مضيفا أن طول الحدود لمحافظة شبوة يجعل مهمة التحالف في مواجهة تهريب السلاح عبر تلك الموانئ صعبة للغاية.

وكان مراسل "الجزيرة مباشر" قال في وقت سابق من اليوم الأحد إن سواحل شبوه تشهد حركة تهريب مستمرة للسلاح والمهاجرين غير الشرعيين.