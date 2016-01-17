اختطاف 400 مدني على يد تنظيم الدولة بدير الزور

مشاهد من الدمار في سوريا " أرشيف "

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مسلحي تنظيم الدولة خطفوا 400 مدني على الأقل عندما هاجموا مناطق واقعة تحت سيطرة الحكومة في مدينة دير الزور السورية أمس السبت.

وأضاف المرصد أن أسر مسلحين موالين للنظام السوري من بين المخطوفين، وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء قالت في وقت سابق إن 300 شخص على الأقل قتلوا في هجمات في دير الزور.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم الدولة قتل نحو 43 من الجنود السوريين والقوات الموالية للنظام في هجوم على مناطق بمدينة دير الزور "مركز محافظة دير الزور شرقي البلاد" أمس السبت.