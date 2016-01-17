البث الحي
منوعات

اختطاف 400 مدني على يد تنظيم الدولة بدير الزور

17/1/2016
مشاهد من الدمار في سوريا " أرشيف "

 قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مسلحي تنظيم الدولة خطفوا 400 مدني على الأقل عندما هاجموا مناطق واقعة تحت سيطرة الحكومة في مدينة دير الزور السورية أمس السبت.

وأضاف المرصد أن أسر مسلحين موالين للنظام السوري من بين المخطوفين، وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء قالت في وقت سابق إن 300 شخص على الأقل قتلوا في هجمات في دير الزور.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم الدولة قتل نحو 43 من الجنود السوريين والقوات الموالية للنظام في هجوم على مناطق بمدينة دير الزور "مركز محافظة دير الزور شرقي البلاد" أمس السبت.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)