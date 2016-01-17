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إيران ترفع صادرات النفط 500 ألف برميل بعد رفع العقوبات

17/1/2016

حقل نفط

قال أمير حسين زماني نائب وزير النفط الإيراني اليوم الأحد إن بلاده مستعدة لزيادة صادراتها من النفط الخام 500 ألف برميل يوميا، وذلك بعد ساعات من رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

 وخرجت إيران من عزلة اقتصادية استمرت لسنوات أمس السبت؛ حينما رفعت القوى العالمية العقوبات بعد التأكد من أن إيران قلصت برنامجها النووي.

 ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية عن زماني قوله "في ضوء الأوضاع بالسوق العالمية والفائض الحالي فإن إيران مستعدة لزيادة صادراتها من النفط الخام 500 ألف برميل يوميا".

وعودة إيران إلى سوق نفطية متخمة بالفعل أحد العوامل التي ساهمت في هبوط أسعار الخام العالمية التي نزلت عن 30 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي وذلك للمرة الأولى منذ 12 عاما.

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