أول نبتة تزهر على متن المحطة الفضائية الدولية

رائد الفضاء الامريكي سكوت كيلي

نشر رائد الفضاء الأمريكي سكوت كيلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لزهرة اسمها "زينيا" تتبع ما تعرف بـ"عائلة الاستر" (أو النجمية) قال إنها لأول نبتة تزهر على متن المحطة الفضائية الدولية، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأحد.



ويعمل كيلي حاليا على متن هذه المحطة ضمن طاقم دولي، منشغلا بإجراء تجارب علمية مختلفة منها تنمية النباتات في ظروف انعدام الجاذبية وذلك على ارتفاع حوالي 390 كيلومترا عن سطح الأرض.

جدير بالذكر أن المحطة الفضائية الدولية أُطلقت لتأخذ محل ومهام المحطة الفضائية الروسية مير، ويتم الإشراف عليها بتعاون دولي .

وتم بناؤها بموجب تعاون دولي بقيادة الولايات المتحدة وروسيا وتمويل من كندا واليابان و 10 دول أوربية، بدأ البناء بها سنة 1998، وبلغت تكلفتها 100 مليار يورو. ونشر موقع "ناسا ووتش" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية هذه الصورة أيضا؛ ولكنه أوضح أن تلك "ليست أول نبتة تزهر في الفضاء".



وأعاد الموقع إلى الأذهان بالرجوع إلى موسوعة "غينيس للأرقام القياسية"، أنه في عام 1982 قام أحد طواقم رواد الفضاء العاملة على متن محطة "ساليوت" الفضائية السوفيتية بزرع نبات الأرابيدوبسيس داخل المحطة.



وخلال دورة حياة استمرت 40 يوما أزهرت النبتة، وأنتجت بذورا في فضاء منعدم الجاذبية لتكون بذلك أول نبتة تزهر في الفضاء، حسب الوكالة الروسية.