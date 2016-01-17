أوغلو: مستعدون للفوز في انتخابات 2019

قال رئيس الوزراء التركي، أحمد داوود أوغلو إن حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه مستعد لـلـفـوز في الانـتـخـابـات الـبـرلمانيـة والرئاسيـة عام 2019، لافتاً إلى أن تركيا باتت من أكبر 6 اقتصاديات حول العالم.

وأضاف خلال اجتماع تشاوري للحزب (الأحد)، أن رئـيـس حزب الشعـب الجمهوري وجه اتهامات واهية للرئيس التركي للتغطية على نواقصه السياسية، على حد قوله.

وتابع أوغلو: "لن نسمح لأي جهة أن تدمر تركيا ولن نتخلى عن الشعب التركي والحزب سيفي بتعهداته لتكريس العدالة".

وأضاف: "بفضل سواعد الشباب سنواصل مسيرة التنمية وتحقيق أهداف الحزب الحاكم نحو الإصلاح، وعززنا مؤسسات الدولة الديمقراطية لـكـي تواكب التعديلات الدستورية المرتقبة".

وأكد أوغلو: "سنعمـل علـى تغييـر الدستور العسكري مـن أجـل تكريـس العدالـة وبناء تركيـا الجديدة، كما أشكر الشعب التركـي على دعمه لحزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات الأخيرة".