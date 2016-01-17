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أوغلو: مستعدون للفوز في انتخابات 2019

17/1/2016

قال رئيس الوزراء التركي، أحمد داوود أوغلو إن حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه مستعد  لـلـفـوز في الانـتـخـابـات الـبـرلمانيـة والرئاسيـة عام 2019، لافتاً إلى أن تركيا باتت من أكبر 6 اقتصاديات حول العالم.

وأضاف خلال اجتماع تشاوري للحزب (الأحد)، أن رئـيـس حزب الشعـب الجمهوري وجه اتهامات واهية للرئيس التركي للتغطية على نواقصه السياسية، على حد قوله.

وتابع أوغلو: "لن نسمح لأي جهة أن تدمر تركيا ولن نتخلى عن الشعب التركي والحزب سيفي بتعهداته لتكريس العدالة".

وأضاف: "بفضل سواعد الشباب سنواصل مسيرة التنمية وتحقيق أهداف الحزب الحاكم نحو الإصلاح، وعززنا مؤسسات الدولة الديمقراطية لـكـي تواكب التعديلات الدستورية المرتقبة".

وأكد أوغلو: "سنعمـل علـى تغييـر الدستور العسكري مـن أجـل تكريـس العدالـة وبناء تركيـا الجديدة، كما أشكر الشعب التركـي على دعمه لحزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات الأخيرة".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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