أوباما: لا زلنا نفرض عقوبات على إيران بسبب صواريخ بالستية

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما مساء اليوم الأحد أن إيران لن تمتلك قنبلة نووية وفقا للاتفاق النووي الذي حل الكثير من النزاعات المالية مع طهران.

وأضاف أوباما أن واشطن ما زالت تختلف مع إيران في عدد من القضايا وعلى رأسها التدخل في شؤون دول الخليج، موضحا أن بلاده ما زالت تفرض بعض العقوبات على طهران بسبب الصواريخ البالستية .

كما أعرب الرئيس الأمريكي عن رفض بلاده للحرب التي تمارسها إيران بالوكالة في العراق وسوريا واليمن، مشيرا إلى أن مفتشي هيئة الطاقة الذرية منتشرون في الأراضي الإيرانية لمنعها من امتلاك قنبلة نووية.

وقال أوباما إن واشنطن نجحت بعد تواصلها بشكل مباشر مع طهران في الإفراج عن البحارة الأمريكيين الذين احتجزتهم طهران مؤخرا عقب دخولهم مياهها الإقليمية.

وأوضح أوباما أنه تحدث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني من أجل الإفراج عن معتقلين أمريكيين ، أفرجت عنهم إيران صباح اليوم. مشيرا إلى أنه أصدر عفوا عن إيرانيين في السجون الأمريكية سيطلق سراحهم قريبا.