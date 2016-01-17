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أمير قطر يصل موسكو في زيارة رسمية

17/1/2016

الأمير تميم يصل موسكو في زيارة رسمية

وصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميردولة قطر، اليوم الأحد إلى العاصمة الروسية، موسكو، في زيارة رسمية لروسيا الاتحادية، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وقالت الوكالة القطرية، إن وفدًا رسميًا يرافق الأمير خلال الزيارة، التي ستستمر 3 أيام، ويجري خلالها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدًا الاثنين.

وستتناول المباحثات، وفق الوكالة، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وتعد هذه أول زيارة لأمير دولة قطر لروسيا، منذ توليه مقاليد الحكم في 25 يونيو/حزيران 2013.

وتأتي الزيارة بعد أقل من شهر من زيارة قام بها وزير خارجية قطره، خالد العطية لموسكو، يوم 25 ديسمبر/كانون أول الماضي، التقى خلالها نظيره الروسي سيرغي لافروف.

 

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