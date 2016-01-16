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135 قتيلا من قوات النظام في هجوم لتنظيم الدولة بدير الزور

16/1/2016

عشرات القتلى من قوات النظام في هجوم لتنظيم الدولة بدير الزور

 ارتفع عدد قتلى قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها في هجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية على جبهات عدة في مدينة دير الزور ومحيطها في شرق سوريا إلى 135على الأقل، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم  السبت.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس، «قتل 75 عنصرًا على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينهم أكثر من 60 في ضاحية البغيلية وحدها، في هجوم لتنظيم الدولة الاسلامية على محاور عدة في مدينة دير الزور ومحيطها».

وكان المرصد السوري أفاد في وقت سابق عن سيطرة تنظيم الدولة على ضاحية البغيلية في شمال مدينة دير الزور وأنه قتل 34 من قوات النظام .

ويسيطر تنظيم الدولة  على معظم محافظة دير الزور الواقعة في شرق البلاد في حين تسيطر الحكومة على اجزاء من المدينة منها مطار عسكري يحاصره التنظيم المتشدد. وتربط محافظة دير الزور بين الرقة  معقل الدولة الإسلامية  سوريا في وأراض يسيطر عليها التنظيم في العراق.

ويحاصر مقاتلو تنظيم الدولة مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة في المدينة منذ أكثر من عام ويعيش أكثر من 200 ألف شخص هناك في أوضاع متردية تفتقر لوجود الطعام والدواء.

وقال مؤيدون للدولة الإسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي إن التنظيم استولى ايضا على مستودع أسلحة تابع للجيش.

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