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وفاة الممثل الأمريكي دان هاجرتي متأثرا بإصابته بالسرطان

16/1/2016

الممثل الأمريكي دان هاجرتي – أرشيفية

توفي الممثل الأمريكي دان  هاجرتي، الذي اشتهر بأداء شخصية صادقت دبا في مسلسل تليفزيوني خلال  سبعينيات القرن الماضي، أمس الجمعة بعد صراع مع مرض السرطان في ولاية  كاليفورنيا.

ولعب هاجرتي (74 عاما) دور البطولة في مسلسل "ذا لايف آند تايمز أوف  جريزلي ادامز". وعرفه الملايين من المشاهدين بأنه رجل الجبل الذي ينقذ  ويهتم بدب أشهب يسمى بن، وعرض المسلسل خلال عامي 1977 و1978.  

كما أدى هاجرتي أدوارا صغيرة في أفلام مثل "ايزي رايدر" و "تشارليز  آنجيلز" و"جريزلي ماونتن" كما عمل مدربا للحيوانات قبل أن يصبح ممثلا.

وكان تيري بومار، وهو صديق ووكيل أعمال هاجرتي، قد قال لمجلة "بيبول" في  آب/أغسطس الماضي  إن هاجرتي مصاب بسرطان في العمود الفقري.

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