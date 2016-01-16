وزير العدل الأسبق: المجلس العسكري متورط بـ"الأموال المنهوبة"

قال وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان إن مبارك وبقية المتهمين في نهب أموال المصريين استخدموا كافة الطرق لتهريب هذه الأموال سواء بأسماء وهمية أو شركات وهمية وفي دول عديدة سواء في أوروبا أو دول عربية وربما في إسرائيل ليصعبوا من إمكانية الوصول إلى تلك الأموال حسب وصفه.

وأضاف سليمان خلال لقائه بالنافذة المسائية على شاشة الجزيرة مباشر أن استرداد تلك الأموال لن يتم إلا إذا كانت هناك إرادة سياسية جادة في استرداد هذه الأموال وتلك الإرادة غائبة على حد وصفه.

واشار إلى أن ترك زكريا عزمي وجمال عبد العزيز يترددون على القصور الرئاسية ويتلفون المستندات التي تدين مبارك وأبناءه ورجال نظامه من الشواهد على تورط المجلس العسكري في ضياع تلك الأموال.

وأضاف سليمان أن المجلس العسكري متورط في حماية مبارك وحماية الأموال التي نهبها نظامه مشيرا إلى أن الضابط الذي كشف قضية القصور الرئاسية تم نقله والتنكيل به من قبل المجلس العسكري على حد وصفه.

من جانبه تساءل الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام عن سبب عدم صدور حكم على مبارك خلال خمس سنوات كاملة ما تسبب في تمييع قضية استرداد الأموال بسبب عدم إدانة مبارك.

وأكد عبد السلام على ضرورة أن يكون التحرك لاسترداد كافة الأموال المنهوبة ليس في سويسرا وحدها بل في بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية والعربية .